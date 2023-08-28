Основатель Foxconn объявил об участии в выборах главы администрации Тайваня в 2024 году

Терри Гоу пытался бороться за право участвовать в выборах в 2019 году, но тогда он проиграл внутрипартийное голосование

ГОНКОНГ, 28 августа. /ТАСС/. Основатель и бывший председатель правления тайваньской компании Hon Hai Precision Industry, известной под брендом Foxconn, Терри Гоу заявил, что будет участвовать в выборах главы администрации Тайваня в 2024 году в качестве независимого кандидата. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

В апреле 2023 года 72-летний Терри Гоу заявил, что будет добиваться выдвижения своей кандидатуры от оппозиционной партии Гоминьдан. Однако в мае партия объявила о выдвижении в качестве кандидата на выборах 66-летнего Хоу Юи, который с 2018 года занимает пост мэра Синьбэя. Позже Терри Гоу выразил поддержку Хоу Юи, признав его лучшим кандидатом от партии, который пользуется более широкой поддержкой общественности.

В 2019 году Терри Гоу уже пытался бороться за право принять участие в выборах администрации острова 2020 года, однако проиграл внутрипартийное голосование занимавшему тогда пост мэра города Гаосюн Хань Гоюю. Ради участия в выборах он оставил пост председателя правления Foxconn. После поражения в праймериз партии он вышел из Гоминьдана и отказался участвовать в выборах в качестве независимого кандидата.

Выборы главы администрации Тайваня назначены на январь 2024 года. С 2016 года этот пост занимает представительница Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь, которая была переизбрана на второй и последний четырехлетний срок в 2020 году. После прихода к власти она отказалась признавать принцип "одного Китая" и свернула многолетний курс Гоминьдана на постепенное сближение с материковым Китаем, в результате этого отношения между Пекином и Тайбэем быстро начали ухудшаться.

Фаворитом предвыборной гонки называют заместителя главы администрации Тайваня, кандидата от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ: по данным июньских опросов общественного мнения, его поддержали 36,5% респондентов. Второе место занимает председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ (29,1% опрошенных). У кандидата выступающей за нормализацию отношений с материковым Китаем партии Гоминьдан Хоу Юи показатель поддержки в июне снизился на 7,2 п.п., до 20,4%.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.