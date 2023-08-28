В США назвали важными для всего мира стабильные экономические связи Вашингтона и Пекина

Министр торговли Соединенных Штатов Джина Раймондо при этом отметила, что отношения между двумя странами сложные и напряженные

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Поддержание США и Китаем стабильных экономических отношений важно для всего мира, хотя между двумя странами будут возникать разногласия. Об этом заявила в Пекине министр торговли США Джина Раймондо, ее слова привело агентство Reuters.

"Это сложные отношения. Это напряженные отношения. Мы, конечно, будем не соглашаться по определенным вопросам", - отметила она. "Я думаю, что мы сможем добиться прогресса, если будем действовать прямо, открыто и практично", - добавила министр. Она констатировала, что наличие стабильных связей в экономике между двумя странами "чрезвычайно важно" для всего мира.

Министерство торговли США 22 августа заявило, что Раймондо 27-30 августа проведет в Пекине консультации с официальными лицами и представителями бизнеса КНР. Как отмечалось в заявлении, "Раймондо надеется на конструктивное обсуждение вопросов, касающихся коммерческих отношений США и Китая, проблем, с которыми сталкивается американский бизнес, и областей потенциального сотрудничества".

По данным Reuters, Раймондо и министр коммерции КНР Ван Вэньтао проведут встречу в понедельник.

В июне госсекретарь США Энтони Блинкен нанес визит в Пекин. В июле Китай посетили министр финансов США Джанет Йеллен и спецпредставитель президента по климату, экс-госсекретарь Джон Керри. Ранее президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином осенью.