Японские войска и морпехи США проведут крупные учения в зоне Восточно-Китайского моря

В них примут участие более 2,3 тыс. военнослужащих

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Японии и морская пехота США впервые проведут в октябре совместные учения из серии Resolute Dragon ("Решительный дракон") на обращенных в сторону Тайваня островах Восточно-Китайского моря. Тренировки будут организованы с учетом возрастающей в этом районе военной активности КНР, сообщает газета Sankei.

По ее данным, к учениям предполагается привлечь в общей сложности около 2 320 военнослужащих. В широком районе между островами Окинава и Кюсю будут отрабатываться совместные действия по отражению и высадке десанта, экстренной переброске войск и грузов с помощью вертолетов и конвертопланов. Предполагаются боевые стрельбы, в том числе с использованием 155-мм гаубиц и реактивных систем залпового огня HIMARS.

В рамках подготовки к этим комплексным тренировкам с 10 по 17 июля на полигоне в префектуре Кумамото на острове Кюсю были проведены компьютерные командно-штабные учения, имитировавшие совместные боевые действия японских войск и американской морской пехоты в зоне Восточно-Китайского моря. Особое внимание, по данным газеты, уделялось отработке операций с участием небольших мобильных групп с мощными вооружениями и собственным транспортом, средствами разведки и связи, системами спутникового слежения и наведения.

Учения из серии Resolute Dragon проводятся с 2021 года. Ранее они проходили на самом северном японском острове Хоккайдо и северо-востоке главного острова страны Хонсю.