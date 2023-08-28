28 августа, 04:28

Источник сообщил, когда определятся перспективы проведения стамбульской встречи по зерну

Перспективы организации встречи в Стамбуле могут быть намечены после переговоров в Москве главы турецкого МИД Хакана Фидана, рассказал собеседник агентства

СТАМБУЛ, 28 августа. /ТАСС/. Перспективы проведения в Стамбуле встречи участников зерновой сделки с целью ее возобновления станут более определенными после предстоящих в Москве переговоров главы МИД Турции Хакана Фидана. Об этом сообщил ТАСС местный дипломатический источник, отметив, что на такой встрече Турция выскажется за восстановление черноморских договоренностей в прежнем формате.

Читайте также
История зерновой сделки

"В Анкаре исходят из того, что зерновой коридор доказал свою функциональность и эффективность и альтернативы ему нет. В настоящее время продолжаются переговоры с ООН, Россией и Украиной на разных уровнях, перспективы проведения встречи в Стамбуле станут более определенными после переговоров в Москве главы МИД Турции", - сказал собеседник агентства.

Газета Milliyet со ссылкой на источники сообщила на минувшей неделе, что Фидан посетит Москву в сентябре. Эта поездка будет предшествовать переговорам президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, которые, по данным дипломатических источников, могут состояться в Сочи, предположительно, 4 сентября. 

Теги:
УкраинаТурцияРоссияФидан, Хакан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация