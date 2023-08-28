В Полтавской области Украины сообщили о повреждении промышленного объекта

Ночью в большинстве регионов страны объявляли воздушную тревогу

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Промышленный объект получил повреждения в Полтавской области Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Дмитрий Лунин.

О повреждении объекта он сообщил в своем Telegram-канале. Позже Лунин добавил, что на объекте "полностью разрушен производственный цех". По его словам, ведется разбор завалов. Другой информации о промышленном объекте не приводится.

Ночью в большинстве регионов Украины, в том числе в центральной Полтавской области, была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ также сообщали о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области.