28 августа, 04:45,
обновлено 28 августа, 05:29
Военная операция на Украине

В Полтавской области Украины сообщили о повреждении промышленного объекта

Ночью в большинстве регионов страны объявляли воздушную тревогу

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Промышленный объект получил повреждения в Полтавской области Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Дмитрий Лунин.

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О повреждении объекта он сообщил в своем Telegram-канале. Позже Лунин добавил, что на объекте "полностью разрушен производственный цех". По его словам, ведется разбор завалов. Другой информации о промышленном объекте не приводится.

Ночью в большинстве регионов Украины, в том числе в центральной Полтавской области, была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ также сообщали о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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