Минобороны Сирии сообщило об атаке Израиля на аэропорт Алеппо

Повреждена взлетно-посадочная полоса

БЕЙРУТ, 28 августа. /ТАСС/. ВВС Израиля нанесли ракетный удар по международному аэропорту Алеппо, в результате аэропорт выведен из строя. Об этом говорится в заявлении Минобороны арабской республики, переданном агентством SANA.

"Израильский противник совершил новую агрессивную акцию против Сирии и нанес в 04:30 ракетный удар по международному аэропорту Алеппо, - говорится в документе. - В результате была повреждена взлетно-посадочная полоса и нанесен материальный ущерб". Как уточнило Минобороны Сирии, атака последовала со стороны Средиземного моря.

Аэропорт Алеппо дважды прекращал работу в этом году по причине израильских воздушных ударов. 7 марта после израильского нападения аэропорт не работал более двух недель. Поставки гуманитарной помощи по воздушному мосту для населения, пострадавшего от землетрясения 6 февраля, были временно перенесены в Латакию и Дамаск.

5 мая в результате израильской атаки была повреждена взлетно-посадочная полоса, аэропорт не функционировал несколько дней.