СМИ: Токио предоставит военную помощь на $34,2 млн шести странам

Среди них Вьетнам, Джибути, Индонезия, Монголия, Папуа-Новая Гвинея и Филиппины

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Правительство Японии планирует в 2024 финансовом году (завершится 31 марта 2025 года) выделить в общей сложности 5 млрд иен (более $34,2 млн) на военную помощь шести странам - Вьетнаму, Джибути, Индонезии, Монголии, Папуа-Новой Гвинее и Филиппинам. Об этом сообщила газета The Asahi Shimbun.

По ее данным, этим странам предполагается поставить, в частности, системы космической связи, радары и сторожевые катера, оборудование для военных портов. Помощь будет выделяться на льготных условиях, ее сумма будет возрастать. Для координации этой деятельности в японском МИД предполагается создать специальную группу из 10 человек.

Страны - получатели японской помощи, как отмечает газета, имеют важное геополитической значение для Токио, в частности, с точки зрения сдерживания Китая. Помимо этого, в Джибути на крайнем северо-востоке Африки находится опорный пункт японских ВМС.