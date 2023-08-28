28 августа, 05:39
Дело Дональда Трампа

Адвокат заявил, что выдвинутые против Трампа обвинения не вызывают беспокойства

Алина Хабба отметила, что команда экс-президента США считает эти дела политически мотивированными

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Команда бывшего президента Дональда Трампа не беспокоится из-за выдвинутых против него обвинений, поскольку знает факты и считает эти дела политически мотивированными. Об этом заявила адвокат политика Алина Хабба.

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"Мы не беспокоимся, потому что знаем факты по этим делам, которые я не могу раскрыть, очевидно, из соображений конфиденциальности, но я могу сказать, что все это делается для того, чтобы его (Трампа - прим. ТАСС) ограничить", - сказала адвокат в интервью телеканалу Fox News.

Также она призвала провести расследование в отношении спецпрокурора Джека Смита, который занимается делами в отношении Трампа, сославшись на то, что подобная проверка уже ведется в отношении прокурора округа Фултон (штат Джорджия) Фэнни Уиллис. В Конгрессе ранее потребовали от Уиллис информацию об использовании ею федеральных средств и о ее взаимодействии с американским министерством юстиции и спецпрокурором Джеком Смитом по делу о вмешательстве в выборы, в рамках которого выдвинуты обвинения против Трампа, поскольку подозревают, что ее решения могли быть политически мотивированными.

"Даты судебных заседаний тоже будут сдвигаться. Это нереально. Все это как театральная постановка, и ни один судья не скажет, что вы можете участвовать в двух судебных процессах одновременно в двух разных штатах, поскольку многие из них пересекаются", - добавила адвокат.

Как отмечает журнал Rolling Stone, всего против Трампа выдвинуто 91 обвинение, в том числе 44 федерального уровня и 47 на уровне штатов.

14 августа большое жюри присяжных в Джорджии выдвинуло против экс-президента, его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Выдвинутые обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок не менее 20 лет. 

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СШАТрамп, ДональдДело Дональда Трампа
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