Австралия проведет аудит имущества Минобороны

Вице-премьер, министр обороны Ричард Марлз сообщил, что главной целью аудита станет определение ключевых направлений модернизации оборонного комплекса

СИДНЕЙ, 28 августа. /ТАСС/. Правительство Австралии проведет полный аудит имущества и инфраструктуры министерства обороны страны, чтобы определить ключевые направления для инвестиций и модернизации. Об этом сообщил вице-премьер, министр обороны Ричард Марлз.

Он отметил, что во время аудита будет рассмотрен "ряд вопросов, связанных с соответствием существующего оборудования эксплуатационным требованиям и современным нуждам". "В частности, специалисты проверят объекты недвижимости - сеть военных баз на севере страны, инфраструктуру портов и казармы", - указал Марлз в заявлении, распространенном его пресс-службой. Он отметил, что главной целью предстоящего аудита станет определение ключевых направлений модернизации "оборонного комплекса для того, чтобы он соответствовал все более сложным стратегическим обстоятельствам в регионе".

В Минобороны Австралии отметили, что в настоящее время ведомство владеет "большим количеством очень разнообразного имущества, занимающего площадь более 2,8 млн га". "Для надлежащего содержания и модернизации имущества министерства требуются новые инвестиции, и предстоящий аудит поможет определить важнейшие направления для них", - сообщил помощник министра обороны Австралии Мэтт Тислтуэйт.