Индусский проповедник призвал объявить Луну "Державой индуизма"

Это связано с мягкой посадкой модуля индийской автоматической миссии "Чандараян-3" на спутник Земли

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 августа. /ТАСС/. Индийский проповедник, президент влиятельной религиозной организации "Всеиндийское великое собрание индусов" Чакрапани Махараджа призвал правительство Индии объявить Луну "Державой индуизма", чтобы другие религии не могли претендовать на нее.

"Парламент должен объявить Луну вечной Державой индуизма. Место посадки "Чандраяан-3" должно стать ее столицей, Точкой Шивашакти", - заявил индусский гуру в видеообращении к верующим после мягкой посадки модуля индийской автоматической миссии "Чандараян-3" на спутник Земли. Он также призвал добиться того, чтобы ни один "террорист с джихадистским менталитетом" не смог добраться туда.

Свами (почетный титул в индуизме) потребовал от индийского правительства заявить о религиозном праве на Луну раньше, чем это сделают другие религии, и заявил, что парламент должен принять резолюцию на этот счет.

23 августа спускаемый модуль индийской миссии "Чандраян-3" успешно прилунился в районе южного полюса спутника Земли. Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне - после СССР, США и Китая. Индия также стала первым государством, осуществившим мягкую посадку на южном полюсе Луны. После этого премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил 23 августа Национальным днем космоса и заявил, что место прилунения аппарата получает название "Точка Шивашакти".

Свами Чакрапани Махараджа известен громкими заявлениями и инициативами. Например, в этом году он создал "Совет по цензуре Дхармы" для мониторинга контента в фильмах, музыкальных клипах и сериалах, который "оскорбляет индуизм". У него огромное число почитателей по всей Индии и за рубежом.