Глава Евросовета считает, что ЕС следует быть готовым к расширению к 2030 году

Официальными кандидатами на вступление в ЕС сейчас являются Албания, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория

ЛОНДОН, 28 августа. /ТАСС/. Евросоюз должен быть готов к приему новых членов в состав объединения к 2030 году. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на проект речи председателя Европейского совета Шарля Мишеля на открытии XVIII Международного стратегического форума в словенском городе Блед.

"Если мы хотим, чтобы нам доверяли, мы должны говорить о сроках. Пока мы готовим следующую стратегическую повестку дня ЕС, мы должны поставить перед собой четкую цель <...>. Мы с обеих сторон должны быть готовы к расширению к 2030 году. Теперь мы должны рассматривать расширение как одну из наших главных задач. И для ЕС, и для его будущих государств-членов", - говорится в проекте выступления Мишеля.

"Это амбициозно, но необходимо. Это показывает, что мы настроены серьезно. Окно возможностей открыто. Нам нужно действовать соответственно", - отмечается в речи главы Евросовета.

Официальными кандидатами на вступление в ЕС сейчас являются Албания, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Дольше всех переговоры о вступлении в ЕС ведет Турция - с 2005 года, Черногория находится в статусе кандидата с 2010 года. Никаких определенных сроков для приема ни одной из этих стран в состав объединения нет.