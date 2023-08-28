В Чехии начались учения национальных ВВС и ПВО

В них примут участие истребители JAS-39 Gripen, учебно-боевые самолеты L-159 Alca, транспортники C-295 Casa, вертолеты Ми-171, Ми-17 и другие типы летательных аппаратов

ПРАГА, 28 августа. /ТАСС/. Учения национальных военно-воздушных сил и сил противовоздушной обороны Odolne nebo начались в Чехии. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает телеканал T24.

По его данным, в учениях примут участие истребители JAS-39 Gripen, учебно-боевые самолеты L-159 Alca, транспортники C-295 Casa, вертолеты Ми-171, Ми-17 и другие типы летательных аппаратов, состоящие на вооружении чешских ВВС.

Со стороны сил ПВО будут задействованы зенитно-ракетные комплексы 2K12 "Куб" советского производства и шведские ПЗРК RBS 70.

Как сообщается, учения пройдут в воздушном пространстве всей Чехии и продлятся две недели.