28 августа, 06:30

Опрошенные американцы считают Байдена слишком старым для второго президентского срока

По данным AP-NORC, 68% респондентов поддерживают введение возрастных ограничений для кандидатов в сенаторы и члены Палаты представителей Конгресса, а 66% - для кандидатов в президенты

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Большинство американцев считают, что возраст президента США Джо Байдена является препятствием для эффективного руководства страной во время второго президентского срока. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром исследований общественных отношений AP-NORC.

Читайте также
Байден в шутку назвал себя "искусственным интеллектом"Politico: Байден все чаще пользуется коротким трапом, чтобы снизить вероятность паденияБайден закончил выступление про огнестрельное оружие фразой "Боже, храни королеву"

Согласно опубликованным данным, 77% респондентов заявили, что Байден слишком стар, чтобы эффективно руководить, оставаясь в Белом доме еще четыре года. Такое мнение разделяют 89% сторонников Республиканской партии и 69% демократов.

Во время проведения опроса исследователи также попросили респондентов назвать слова, которые у них ассоциируются с Байденом. 26% американцев упомянули возраст президента, еще 15% опрошенных назвали такие слова, как "медленный" и "растерянный", один республиканец сравнил президента с картофелем.

Как показал опрос, американцы все больше выступают за то, чтобы у власти в стране находилось молодое поколение. Так, 68% опрошенных поддерживают введение возрастных ограничений для кандидатов в сенаторы и члены Палаты представителей Конгресса США, а 66% - для кандидатов в президенты. Исследование проводилось 10-14 августа среди более чем 1,1 тыс. избирателей. Погрешность составила 3,8 п.п.

Байдену в ноябре 2022 года исполнилось 80 лет. Он нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами.

В апреле Байден объявил, что будет выдвигаться на новый срок на выборах президента США в 2024 году. В случае переизбрания он начнет свой второй срок в возрасте 82 лет. 

Теги:
СШАБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация