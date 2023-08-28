FT: сложности с переводом стали главной проблемой при подготовке украинских военных в ЕС

Как отметил голландский бригадный генерал Мартин Бонн, большие сложности связаны с переводом слов, используемых в военном или техническом контексте

ЛОНДОН, 28 августа. /ТАСС/. Нехватка квалифицированных переводчиков стала самой большой проблемой для натовских офицеров при подготовке украинских военнослужащих в рамках тренировочной миссии ЕС. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

"Переводчики - это проблема номер один", - приводит издание слова голландского бригадного генерала Мартина Бонна, заместителя главы многонациональной учебной миссии ЕС, созданной в ноябре прошлого года для обучения украинцев обращению с различными видами оружия и тактике. Киев и западные столицы предоставляют переводчиков, у которых часто возникают проблемы с необходимым словарным запасом, говорится в статье.

"Большие сложности связаны с переводом слов, используемых в военном или техническом контексте, <...> в особенности с теми, которые не используются в повседневной жизни", - констатировал Бонн после того, как украинские военные приняли участие в учениях по стрельбе из танков на военной базе недалеко от Клица (земля Саксония-Анхальт) на северо-востоке Германии.

Кроме того, западные инструкторы жалуются на то, что Киев направляет им военнослужащих, возраст и способности которых сильно различаются. Одному из волонтеров, прибывших в Германию, исполнился 71 год.

По данным FT, официальные лица ряда западных стран в последние недели выразили разочарование "по поводу разногласий в отношении стратегии и тактики противодействия России". Сложная местность, эффективные средства радиоэлектронной борьбы РФ и использование ею беспилотников - три проблемы, с которыми сталкиваются украинские войска на местах, отметил Бонн. "Это очень сложно, - подчеркнул генерал. - Мы ищем способы подготовить украинцев к действиям в подобной среде".

По свидетельству одного из немецких инструкторов, он иногда вступал в споры с украинскими командирами, которые прошли подготовку в советские времена и "думают, что знают лучше", как действовать.

О тренировочной миссии

Тренировочная миссия для украинских военнослужащих в нескольких странах ЕС, в том числе Польше и Германии, была одобрена странами сообщества в октябре прошлого года. Предполагается, что указанная миссия, финансирование которой обеспечит Европейский фонд мира, позволит первоначально обучить около 15 тыс. военнослужащих Украины. Речь идет о подготовке командного состава, обучении организации логистики, радиационной, бактериологической и химической защите. Мандат миссии рассчитан на два года.