Посла КНР вызвали в МИД Японии из-за реакции Пекина на сброс воды с АЭС "Фукусима-1"

Заместитель министра иностранных дел Масатака Окано в беседе с китайским дипломатом потребовал снять ограничения на импорт японских продуктов питания

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Посла КНР в Японии У Цзянхао вызвали в японский МИД в связи с реакцией Пекина на решение о сбросе в океан очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщило японское внешнеполитическое ведомство.

"Заместитель министра иностранных дел Масатака Окано вызвал посла Китая в Японии У Цзянхао и сделал ему представление относительно различных инцидентов, связанных с выбросом воды", - говорится в сообщении МИД.

В Окано назвал "тревожным и прискорбным" шквал телефонных звонков, которые стали поступать японцам из Китая, и потребовал обеспечить безопасность проживающих в Китае японских граждан. "Различные данные замеров были опубликованы оперативно и прозрачно сразу после выброса в океан, и ясно, что никаких проблем с этими данными не возникло. В таких обстоятельствах недавнее расширение и ужесточение ограничений на импорт японской морской продукции китайским правительством вызывает крайнее сожаление. Мы еще раз настоятельно требуем немедленно снять ограничения на импорт японских продуктов питания", - сказал Окано в беседе с китайским послом.

Японские СМИ сообщали ранее об инцидентах в Китае, в ходе которых, расположенные в КНР японские школы были закиданы камнями и куриными яйцами. Кроме того, сообщалось о призывах в китайских соцсетях к бойкоту японских товаров, ресторанов японской кухни, а также к отказу от туристических поездок в Японию.

Ситуация на АЭС

24 августа энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) приступила к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Спустя два дня TEPCO объявила, что не обнаружила трития в образцах воды, собранных в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места слива. Управление рыболовства Японии не нашло следов трития в рыбе, выловленной в 5 км от места сброса.

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей. Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за ее объема - более 1,25 млн тонн. В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.

Решение Токио вызвало острую критику со стороны ряда стран, в первую очередь Китая. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью приостановило импорт морепродуктов из Японии.