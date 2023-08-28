В Польше заявили, что увеличили расходы на оборону почти в четыре раза за восемь лет

Численность вооруженных сил практически удвоилась, заявил член Совета министров республики Михал Дворчик

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Расходы на оборону в Польше за восемь лет пребывания у власти партии Ярослава Качиньского "Право и справедливость" выросли почти в четыре раза, а численность вооруженных сил практически удвоилась. Об этом заявил член Совета министров республики Михал Дворчик.

"Траты на армию: 2015 год - 37,5 млрд злотых ($9,3 млрд по текущему курсу - прим. ТАСС), 2023 - 137,18 млрд злотых ($34 млрд - прим. ТАСС)", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

"Число солдат в Польше: 2015 год - 95 тыс., 2023 год - 175 тыс.", - добавил представитель польского правительства.

Развитие вооруженных сил - один из приоритетов правительства Качиньского. В последнее время республика активно подписывала многомиллионные контракты в США и Южной Корее на закупку современного вооружения, включая танки, истребители, вертолеты, бронетранспортеры и боевые машины пехоты.