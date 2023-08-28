КНР призвала США отказаться от попыток дестабилизации в Южно-Китайском море

Китай также призвал уважать усилия других стран по поддержанию мира в Южно-Китайском море

ПЕКИН, 28 августа. /ТАСС/. Китай призывает США уважать усилия других стран по поддержанию мира в Южно-Китайском море (ЮКМ) и отказаться от действий, способных подорвать стабильность в регионе. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай призывает США уважать территориальный суверенитет КНР, ее морские права и интересы в ЮКМ, а также усилия региональных стран по поддержанию мира и стабильности. [Китай] призывает США прекратить действия и риторику, которые не способствуют миру в регионе, а выставляют США в роли разрушителя стабильности в ЮКМ", - отметил официальный представитель МИД КНР на брифинге.

Ранее командующий 7-м флотом ВМС США вице-адмирал Карл Томас в интервью журналистам агентства Reuters заявил, что военные США намерены оказывать поддержку Филиппинам ввиду наличия "общих вызовов" в Южно-Китайском море.

Береговая охрана Филиппин сообщила 6 августа, что корабль береговой охраны Китая применил водометы при маневрировании в опасной близости от филиппинских кораблей в спорном районе ЮКМ. Инцидент произошел во время сопровождения судов, перевозивших грузы для филиппинских военнослужащих, дислоцированных в районе спорной территории.

В 1999 году власти Филиппин целенаправленно разместили американский десантный корабль Sierra Madre времен Второй мировой войны на мели в зоне спорных рифов в Южно-Китайском море, чтобы контролировать действия Китая в этом регионе. На судне постоянно присутствует небольшой контингент военнослужащих. КНР неоднократно требовала убрать этот корабль и грозила самостоятельно отбуксировать его.

Пекин в начале августа потребовал от Вашингтона прекратить сеять раздор в регионе под предлогом оказания поддержки Филиппинам при возникновении инцидентов в ЮКМ.