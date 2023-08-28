ОДКБ пригласила на учения наблюдателей из Саудовской Аравии, Ирана, КНР и Монголии

Как сообщил начальник Объединенного штаба Анатолий Сидоров, на предстоящих учениях будет сделан акцент на применении беспилотников и мерах по борьбе с ними

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Страны ОДКБ пригласили представителей Саудовской Аравии, Ирана, КНР и Монголии в качестве наблюдателей на учения "Боевое братство - 2023", которые пройдут в Белоруссии. Об этом заявил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

"В качестве наблюдателей на учения, проводимые в Республике Беларусь, приглашены представители государств, не являющихся членами ОДКБ: Королевства Саудовская Аравия, Исламской Республики Иран, Китайской Народной Республики и Монголии", - сказал он.

Как отметил начальник штаба, данный вопрос рассматривался в ходе консультаций представителей заинтересованных министерств и ведомств государств - членов ОДКБ на штабных переговорах и согласован по линии министерств иностранных дел. "В настоящий момент проводится работа по согласованию приглашения наблюдателей на учения "Нерушимое братство" на территории Таджикской Республики", - добавил Сидоров.

На предстоящих учениях ОДКБ будет сделан акцент на применении беспилотников и мерах по борьбе с ними, сообщил начальник штаба.

"Будет много новых эпизодов отрабатываться, сейчас я не буду в полном объеме раскрывать замысел учений. Но одна из таких тем, о которых я могу сказать, - это будет активное применение беспилотных летательных аппаратов, а также меры по противодействию их применению со стороны противоборствующей стороны. Это один из основных вопросов", - сказал Сидоров, отвечая на соответствующий вопрос. Кроме того, по его словам, "будут отрабатываться вопросы радиоэлектронной борьбы".

Совместное оперативно-стратегическое учение ОДКБ "Боевое братство - 2023" пройдет на территории Белоруссии с 1 по 6 сентября. В его рамках планируется проведение ряда совместных и специальных учений. В частности, на учении "Взаимодействие-2023" отработают применение сил и средств системы коллективной безопасности для урегулирования кризисной ситуации в восточноевропейском регионе ОДКБ. Части разведки задействуют в рамках учения "Поиск-2023", в ходе учения "Эшелон-2023" отработают действия сил и средств материально-технического обеспечения. На специальном учении "Барьер-2023" будет создано совместное формирование радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения.