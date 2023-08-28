В Нигерии назвали крайней мерой военное вторжение в Нигер

Как заявил пресс-секретарь президента Нигерии Аджури Нгелале, лидеры стран ECOWAS считают, что должны обсуждаться все варианты для восстановления конституционного порядка в республике

ПРЕТОРИЯ, 28 августа. /ТАСС/. Военное вторжение Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в Нигер, где к власти пришли мятежники, является крайней мерой, а не обязательным следующим шагом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Нигерии Аджури Нгелале.

"Все лидеры стран [ECOWAS] согласны, у них есть единая позиция. Консенсус состоит в том, что должны обсуждаться все варианты для восстановления конституционного порядка в Республике Нигер. Позиция такова: военное вторжение в Нигер - это не то, к чему мы бежим со всех ног. Не будет так, что мы проснемся завтра утром и объявим войну соседу. Это [вторжение] остается обсуждаемым вариантом, крайней мерой. Президент [Нигерии Бола Тинубу] согласен с тем, что это крайняя мера, а не следующий шаг", - сказал Нгелале в интервью нигерийскому телеканалу Channels Television.

Он добавил, что президент согласен с другими лидерами ECOWAS в том, что подход к урегулированию ситуации в Нигере должен быть мудрым, разумным и постепенным. "Мы получаем информацию по закрытым каналам из Республики Нигер о том, что то давление, которое мы оказали на их экономику и на лиц, ответственных за это, таково, что мы начинаем видеть прорывы за столом переговоров. Поэтому мы сохраняем терпение", - указал официальный представитель лидера Нигерии.

В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры стран - членов ЭКОВАС ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы. Комиссар по вопросам политики, мира и безопасности ECOWAS Абдель Фатау Мусах ранее заявил, что точная дата начала военного вмешательства в ситуацию в Нигере определена. Официально она пока не объявлена.