Ирак обязался разоружить группировки в Курдистане, которые Иран считает террористическими

Власти Ирака планируют переместят их в специальные лагеря к концу сентября 2023 года

ДУБАЙ, 28 августа. /ТАСС/. Власти Ирака взяли на себя обязательство разоружить базирующиеся в Иракском Курдистане группировки, которые Иран считает террористическими. Об этом сообщил официальный представитель иранского МИД Насер Канани Чафи.

"Иракское правительство обязалось разоружить террористические группировки в республике и [Иракском] Курдистане к концу сентября этого года", - заявил он на пресс-конференции в Тегеране. Слова дипломата приводит иранское агентство Fars. Представитель МИД добавил, что власти Ирака переместят эти группировки в специальные лагеря.

В 2022 году силы Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) несколько раз атаковали в иракской провинции Сулеймания лагеря и штабы Объединенной партии Иранского Курдистана, которую в Тегеране считают террористической. Ракетным обстрелам подверглись объекты другой запрещенной в исламской республике организации - Демократической партии Иранского Курдистана в Эрбиле.

Операции против этих формирований проводились в конце 2022 года на фоне антиправительственных волнений, которыми были охвачены населенные курдами регионы в Иране. Столкновения между правоохранительными силами и демонстрантами проходили в Сенендедже - административном центре провинции Курдистан, где власти арестовали свыше 570 человек. В Тегеране указали на причастность к погромам и беспорядкам сепаратистских курдских организаций, базирующихся в соседнем Ираке.