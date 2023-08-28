В ОДКБ считают российское ядерное оружие гарантом безопасности стран организации

Как заявил начальник Объединенного штаба организации генерал-полковник Анатолий Сидоров, Россия никому этим оружием не угрожает

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Россия никому не угрожает ядерным оружием, оно является гарантом безопасности всех стран - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

"Часто бездумно говорят, потому что не понимают, что такое ядерное оружие, даже примерно не понимают, какие могут быть последствия от применения ядерного оружия. Россия, имея такое ядерное оружие, понимает и никому никогда не угрожает и не говорит: "А вот мы применим, если вы что-то там". Я к чему про ядерное оружие вспомнил, что даже в этих документах, о которых я только что сказал, [Договор о коллективной безопасности, Устав Организации Договора о коллективной безопасности] написано, что ядерное оружие Российской Федерации является гарантом безопасности всех государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.