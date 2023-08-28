В Эстонии начались учения с участием 10 тыс. резервистов

Министерство обороны республики назвало их крупнейшими в истории страны

ВИЛЬНЮС, 28 августа. /ТАСС/. Эстония проводит крупнейшие в истории страны учения резервистов. Об этом сообщило министерство обороны республики.

"Для страны с небольшими человеческими и экономическими ресурсами единственно возможной формой национальной обороны является военный резерв, основанный на воле граждан. В мирное время резервисты ведут нормальную жизнь, а государство занимается лишь их подготовкой и снабжением техникой и вооружением. Во время войны резервистов мобилизуют в воинские части", - указывается в сообщении Минобороны Эстонии.

В маневрах, которые будут проходить в разных частях республики до 8 октября, примут участие 10 тыс. человек. Оборонное ведомство назвало их крупнейшими в истории.

"Подготовка к учениям стартовала в начале этого года. За это время появилось несколько серьезных проблем, связанных прежде всего с обеспечением", - указал представитель штаба учений Танель Куризоо. Многие из участников учений проходили обязательную в стране военную службу по призыву более 10 лет назад.