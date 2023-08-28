Суд Пакистана отклонил обвинения в адрес экс-премьера Хана в убийстве юриста

Несмотря на освобождение от ответственности по этому делу, политик продолжает отбывать наказание за мошенничество

ИСЛАМАБАД, 28 августа. /ТАСС/. Высокий суд провинции Белуджистан отклонил заключение следственных органов, согласно которому бывший премьер-министр Пакистана, лидер оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имран Хан был признан виновным в организации убийства старшего юриста Верховного суда Абдула Раззака Шара.

Как сообщает газета The News International, суд приостановил действие ордера на арест Хана по этому уголовному делу. Всего в отношении политика в различных полицейских участках и судебных инстанциях страны завели 150 дел по обвинениям в терроризме, подстрекательстве к мятежу, оскорблении властей, коррупции и многих других.

Верховный суд Пакистана согласился с решением суда Белуджистана. Сторонники ДЗС, уточняет издание, назвали этот шаг "победой справедливости".

Хан обвинялся в причастности к убийству юриста Шара, которое произошло в июне в городе Кветта. Местная полиция выдвинула версию, что причиной убийства мог стать бытовой конфликт, однако следствие назвало Хана одним из главных подозреваемых в преступлении. Основанием для этого послужил тот факт, что Шар ранее выступил инициатором обвинения экс-премьер-министра в заговоре с целью подрыва конституционных устоев и его убийство могло бы осложнить судебные разбирательства по этому делу. Но привести убедительные доказательства вины Хана следствие не смогло.

Освобождение Хана от ответственности за гибель юриста, однако, ничего не изменило в положении бывшего главы пакистанского правительства. Политик находится в тюрьме с тех пор, как 5 августа Высший суд Исламабада приговорил его к трем годам лишения свободы по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей из государственного хранилища "Тошахан". Приговор также предусматривает лишение Хана возможности заниматься политической деятельностью в течение пяти лет.

Имран Хан был отстранен от поста премьер-министра 10 апреля 2022 года после вынесения ему парламентом вотума недоверия.