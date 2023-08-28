Начальник штаба ОДКБ не исключил дальнейшего расширения организации

Анатолий Сидоров также не исключил пополнения списка наблюдателей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Глава штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров не исключил дальнейшего расширения организации и пополнения списка наблюдателей.

"Мы готовы в принципе [принять] от Латинской Америки, Африки и других континентов, если будут партнеры и наблюдатели. Мы с вами неделю назад могли точно сказать, какой будет состав БРИКС? Я лично не мог. Главы государств решили и БРИКС, на шесть государств увеличился [состав]. <…> Точно так же может произойти и с ОДКБ", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС.