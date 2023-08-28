Президент Венгрии заявила Зеленскому, что конфликт на Украине не имеет военного решения

Каталин Новак сообщила, что ее страна присоединится к международным усилиям по поиску путей урегулирования украинского конфликта

БУДАПЕШТ, 28 августа. /ТАСС/. Венгрия выступает за немедленное прекращение огня на Украине, поскольку убеждена, что конфликт не может быть разрешен военным путем. Об этом заявила президент Венгрии Каталин Новак, рассказывая в интервью интернет-изданию Index о встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшейся 23 августа в Киеве.

Комментируя замечание журналиста о том, что Украина рассчитывает путем военных действий вернуть утраченные территории и поэтому Зеленский "в меньшей степени стремится к миру, чем венгры", Новак сказала: "Украинский президент представляет украинские интересы, венгерский - венгерские. Так и должно быть".

В то же время глава государства подтвердила, что "не видит военного решения, которое привело бы к устойчивому миру [на Украине] в долгосрочной перспективе". "Поэтому необходимо сесть за стол переговоров. Я высказала это твердое мнение президенту [Зеленскому] как публично, так и в частном порядке", - уточнила Новак. Она добавила, что Венгрия присоединится к международным усилиям по поиску путей урегулирования украинского конфликта.

Как сообщило издание Index, беседа Новак с Зеленским проходила в подземном бункере президента Украины "на минус втором этаже". Во время пребывания в Киеве президент Венгрии вместе с лидерами других стран приняла участие в форуме "Крымская платформа".