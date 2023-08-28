ВС Китая и Сингапура проведут совместные военные учения "Сотрудничество-2023"

Они начнутся в конце августа и продлятся до середины сентября

ПЕКИН, 28 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) Китая и Сингапура в ближайшие две недели проведут совместные маневры "Сотрудничество-2023". Об этом сообщило Министерство обороны КНР.

Как уточняется на странице ведомства в WeChat, учения начнутся в конце августа и продлятся до середины сентября. Они будут проходить в Сингапуре.

В ходе маневров, как отмечается, военнослужащие двух стран планируют отработать методы, применяемые при проведении снайперских операций, а также пройдут тренировки по ближнему рукопашному бою и десантированию. Кроме того, солдатам и офицерам предстоит улучшить навыки, необходимые для успешного выполнения заданий по освобождению заложников.

Предполагается, что указанные мероприятия "укрепят китайско-сингапурское практическое межармейское сотрудничество, повысят уровень тренировок ВС Китая и Сингапура в режиме реального боя".