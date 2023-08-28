США сообщили, что не пойдут на компромисс с КНР в вопросах национальной безопасности

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что обе страны "имеют значительный потенциал в развитии гуманитарных, медицинских и климатических проектов"

ЛОНДОН, 28 августа. /ТАСС/. США придают большое значение экономическим связям с Китаем, однако не готовы идти на компромиссы в сфере национальной безопасности. Об этом заявила во время визита в Пекин министр торговли США Джина Раймондо.

"Конечно, в вопросах национальной безопасности нет места компромиссам или переговорам. Однако подавляющее большинство наших торговых и инвестиционных проектов не связано с проблемами национальной безопасности, поэтому мы готовы сотрудничать в тех областях, которые отвечают нашим взаимным интересам", - приводит газета Financial Times слова министра.

По словам Раймондо, обе страны "имеют значительный потенциал в развитии гуманитарных, медицинских и климатических проектов", и "чрезвычайно важно", чтобы "двусторонние экономические отношения оставались стабильными, а китайская экономика сильной". Министр также указала, что усилия администрации Байдена по укреплению и диверсификации цепочек поставок "не препятствуют экономическому росту Китая".

Как отмечает Financial Times, отношения между странами обострились после того, как президент США Джо Байден продолжил курс на ужесточение ограничений по экспорту технологий и инвестициям в соответствующие производственные отрасли КНР. В августе он подписал исполнительный указ, ограничивающий американские вложения в проекты, касающиеся разработки полупроводников и микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта. Власти США предписывают бизнесу сообщать о таких капиталовложениях, некоторые из них будут запрещены.

Раймондо находится с визитом в Пекине, где проводит консультации с официальными лицами и представителями бизнеса КНР. Они коснутся вопросов коммерческих отношений США и Китая, проблем, с которыми сталкивается американский бизнес, и областей потенциального сотрудничества.

В июне госсекретарь США Энтони Блинкен нанес визит в Пекин. В июле Китай посетили министр финансов США Джанет Йеллен и спецпредставитель президента по климату, экс-госсекретарь Джон Керри. Ранее президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином осенью.