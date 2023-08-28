Армия Израиля сообщила о перестрелке и задержании 16 подозреваемых на Западном берегу

Военнослужащие задержали несколько террористов, получивших ранения, а также конфисковали автомобиль, в котором они ехали

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 августа. /ТАСС/. Израильские военные сообщили о перестрелке с вооруженными палестинцами и задержании 16 подозреваемых в терроре в ходе ночных контртеррористических рейдов на Западном берегу реки Иордан.

"Солдаты, участвовавшие в операции возле населенного пункта Ябад, открыли огонь по террористам, бросавшим взрывчатку и стрелявшим из автомобиля в сторону близлежащей военной позиции. Военнослужащие задержали несколько террористов, получивших ранения в результате перестрелки, а также конфисковали автомобиль, в котором они ехали", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Военные добавили, что "подразделения армии и пограничной полиции при поддержке Службы общей безопасности ночью провели операции по задержанию 16 разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности лиц по всей Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС)". Рейды проводились, в частности, в крупных городах Хеврон, Вифлеем и Абу-Дис, а также лагере палестинских беженцев Балата, указали в пресс-службе.

"В ходе операции в городе Вифлеем подозреваемые забрасывали камнями силовиков, которые в ответ применяли средства по разгону демонстраций, кроме того, во время деятельности военных в Абу-Дис подозреваемые также забрасывали камнями силовиков, армейский автомобиль получил легкие повреждения", - продолжили военные. В пресс-службе отметили, что о ранениях с израильской стороны в ходе ночных действий на Западном берегу сообщений не поступало.

Израильские военные с 10 апреля 2022 года проводят регулярные операции и рейды по противодействию террору на Западном берегу реки Иордан в ответ на серию терактов в городах Израиля.