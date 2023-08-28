Новак заявила о желании Ватикана призвать к миру на Украине страны, находящиеся вдалеке

Президент Венгрии не уточнила, кого имела в виду, говоря о "живущих вдали" от конфликта

БУДАПЕШТ, 28 августа. /ТАСС/. В Ватикане думают о том, как пробудить стремление к миру на Украине у тех стран, которые находятся вдалеке от украинского конфликта. Об этом сообщила президент Венгрии Каталин Новак, рассказывая в интервью интернет-изданию Index о встрече с Папой Римским Франциском, состоявшейся 25 августа в Ватикане.

Она отметила, что в центре их беседы находилась ситуация на Украине и пути урегулирования продолжающегося там вооруженного конфликта. "Важнейшим вопросом, обсуждаемым сейчас в Ватикане, является вопрос о том, как мы можем пробудить стремление к миру в тех, кто живет вдали от этого конфликта", - сказала Новак. Президент не уточнила, кого имела в виду, говоря о "живущих вдали".

Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что в переговорах об урегулировании украинского конфликта, помимо Украины и России, должны участвовать Соединенные Штаты. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в частности, отмечал, что США могли бы немедленно установить мир на Украине, но не хотят этого делать.

После аудиенции в Ватикане у Папы Франциска, которая длилась 50 минут, Новак сообщила, что они договорились работать сообща ради достижения устойчивого мира на Украине. В интервью газете Il Messagero президент Венгрии выразила надежду на то, что вскоре в этой области "произойдут перемены".