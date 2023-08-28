Посол Франции в Нигере остается в дипмиссии

Военные, совершившие государственный переворот в стране, ранее потребовали, чтобы Сильвен Итте покинул республику

ДУБАЙ, 28 августа. /ТАСС/. Посол Франции в Нигере Сильвен Итте продолжает оставаться в здании диппредставительства, несмотря на требование военных, совершивших государственный переворот, покинуть республику. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его информации, в посольстве также находятся около 20 сотрудников дипмиссии.

25 августа военные, которые в конце июля устроили в Нигере переворот и объявили об отстранении президента Мохамеда Базума, потребовали от посла Франции покинуть страну в течение 48 часов. По информации телеканала Al Hadath, посол не отреагировал на вызов в министерство иностранных дел, которое находится под контролем мятежников, и отказался встречаться с их представителями. МИД Франции заявил, что мятежники не имеют права требовать от посла покинуть страну, поскольку агреман выдают "исключительно законные власти Нигера".

По данным Al Arabiya, 27 августа сторонники военных провели демонстрацию у французской военной базы в столице Нигера. Протестующие потребовали от Франции покинуть территорию африканского государства. По информации канала, военнослужащие и сотрудники полиции Нигера усилили в воскресенье свое присутствие около французского посольства.