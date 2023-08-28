Макрон считает, что пересмотр мирового порядка грозит ослаблением Запада и Европы

Президент Франции отметил, что в этой ситуации важно не допускать фрагментации мира и придерживаться единства

ПАРИЖ, 28 августа. /ТАСС/. Попытки пересмотра сложившегося мирового порядка грозят ослаблением Запада и Европы. Такое мнение выразил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе выступления на ежегодной конференции послов республики.

"Обстановка на международной арене усложняется, что грозит риском ослабления Запада и, в частности, Европы. Нам нужно трезво подходить к этому, не впадая в чрезмерный пессимизм, - отметил он. - Идет пересмотр мирового порядка, его принципов, разных форм его организации, где Запад занимал и занимает доминирующие позиции".

По словам французского лидера, постоянно "оспаривается роль Совета Безопасности ООН, а также многих других международных организаций, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк".

"Все больше и больше стран считают, что у этих структур нет легитимности для навязывания им тех или иных правил, они были созданы в том мире, где этих стран не было, и что они не соответствуют геополитическим, демографическим и военным реалиям. Это выливается в то, что мы видели в последние дни с попытками расширения БРИКС, - отметил он. - Это [расширение БРИКС] свидетельствует о желании установить альтернативный порядок, призванный заменить собой то, что мы называем мировым порядком, который сегодня расценивается как слишком западный", - сказал Макрон.

Он отметил, что в этой ситуации важно не допускать фрагментации мира и придерживаться единства.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения прошел с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Как объявил президент ЮАР Сирил Рамапоса, лидеры стран - членов группы решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию стать членами БРИКС с 1 января 2024 года.