Вучич заявил, что Сербия намерена гармонично развивать отношения с Россией

Президент Сербии заявил, что обсудил с послом РФ Александром Боцан-Харченко "все текущие региональные и глобальные вопросы"

БЕЛГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич по итогам встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко заявил о том, что Белград рассчитывает на гармоничное развитие отношений с Москвой.

"Конструктивная встреча с послом Боцан-Харченко, с которым я обсудил все текущие региональные и глобальные вопросы. Мы также обсудили широкий спектр двусторонних тем и подтвердили наше намерение продолжать поддерживать гармоничные отношения с Российской Федерацией", - сообщил Вучич в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) под совместной фотографией с российским дипломатом.

24 августа Боцан-Харченко провел встречу с главой внешнеполитического ведомства республики Ивицей Дачичем, в ходе которой "состоялся предметный обмен мнениями по ряду актуальных международных тем, подчеркнута нацеленность на дальнейшее развитие российско-сербского сотрудничества".