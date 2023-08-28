В Ливии запретили выезд из государства отстраненной главе МИД

Запрет будет действовать до тех пор, пока Наджла Мангуш не согласится на расследование

КАИР, 28 августа. /ТАСС/. Служба внутренней безопасности Ливии включила отстраненную от должности главу МИД Правительства национального единства (ПНЕ) Наджлу Мангуш в список лиц, которым запрещен выезд из страны.

"Имя министра иностранных дел ПНЕ Наджлы Мангуш включено в список лиц, которым запрещен выезд, пока она не согласится на расследование", - сообщила служба внутренней безопасности в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Ранее информационный портал Al Wasat со ссылкой на источники сообщил, что Мангуш улетела в Турцию на частном самолете, принадлежащем ПНЕ. Спецслужба опровергла эту информацию, подчеркнув, что не санкционировала ее выезд и министр "не проходила через терминал аэропорта, частный или президентский".

Как указывает портал, действия главы МИД, которая провела встречу с израильским коллегой Эли Коэном, нарушили изданный в 1957 году закон № 62 "о бойкоте Израиля". Его седьмая статья предусматривает "тюремное заключение на срок от 3 до 10 лет и штраф до 5 тыс. ливийских динаров (около $1 тыс.)".

Как передает телеканал Libya Al Ahrar, Палата представителей (парламент) Ливии соберется вечером на экстренное заседание в Бенгази, чтобы обсудить преступление Мангуш, "совершенное против ливийского народа". Телеканал Al Hadath приводит слова одного из депутатов о том, что встреча Мангуш с Коэном состоялась якобы с ведома премьер-министра ПНЕ Абдель Хамида Дбейбы. Высший государственный совет Ливии также решительно осудил действия главы МИД ПНЕ и потребовал привлечь к ответственности причастных к этому лиц.

Поздно вечером 27 августа Дбейба отстранил от должности министра иностранных дел и международного сотрудничества Наджлу Мангуш из-за ее встречи с израильским коллегой Эли Коэном. В отношении главы МИД было начато расследование. По данным газеты Yedioth Ahronoth, Коэн тайно встретился с Мангуш на прошлой неделе в Риме при содействии главы МИД Италии Антонио Таяни. Это были первые переговоры министров иностранных дел Израиля и Ливии. На фоне заявлений о прошедшей встрече глав МИД двух стран прошли небольшие акции протеста в Ливии.