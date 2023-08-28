Германия приступит к развертыванию в Литве бригады Бундесвера в начале 2024 года

Как заявил генеральный инспектор Бундесвера генерал-майор Карстен Бройер, в конце нынешнего квартала завершается подготовка плана размещения бригады

ВИЛЬНЮС, 28 августа. /ТАСС/. Германия приступит к размещению в Литве бригады своих вооруженных сил в начале следующего года. Об этом заявил находящийся с визитом в Вильнюсе генеральный инспектор Бундесвера генерал-майор Карстен Бройер.

"В конце нынешнего квартала мы завершим подготовку плана размещения бригады. В начале 2024 года предстоит приступить к его реализации", - сказал он журналистам.

До этого, по словам генерал-майора, необходимо уточнить целый ряд сложных вопросов. "Темы для обсуждения сложные, но я уверен, что мы сумеем уложиться в намеченные сроки", - отметил он.

На саммите НАТО, который проходил в июле в Вильнюсе, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что план дислокации в Литве бригады Бундесвера будет разработан в четвертом квартале текущего года.

После создания балтийской республикой необходимой инфраструктуры Германия, как говорил Писториус, намерена разместить в Литве на долгосрочной основе "мощную бригаду" - дополнительно 4 тыс. военных - с целью укрепления восточного фланга НАТО.