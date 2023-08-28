Макрон заявил, что Франция продолжит поддержку президента Нигера Базума

Это заявление президент сделал на совещании в Париже с главами дипмиссий Франции

ПАРИЖ, 28 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что продолжает считать Мохамеда Базума легитимным президентом Нигера.

"Мы продолжим оказывать поддержку президенту Базуму", - сказал Макрон, выступая на совещании в Париже с главами дипмиссий Франции.

Ранее парижский еженедельник Le Canard Enchaine со ссылкой на источники во внешнеполитических и армейских кругах Франции сообщил, что французские дипломаты и военные раздражены маневрами, которые предпринимают США, чтобы закрепиться в Нигере после прихода там к власти мятежников.

В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры стран - членов ЭКОВАС ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы. Комиссар по вопросам политики, мира и безопасности ЭКОВАС Абдель Фатау Мусах ранее заявил, что точная дата начала военного вмешательства в ситуацию в Нигере определена. Официально она пока не объявлена.

В открывшемся в Париже совещании послов Франции участвуют главы дипмиссий в 160 странах и представители республики при 15 международных организациях.