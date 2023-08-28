В Полтаве переименуют порядка 60 улиц, названия которых связаны с Россией

Голосование за переименование проводилось на электронной платформе. Теперь это решение должен утвердить горсовет

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Жители города Полтавы проголосовали за переименование более 60 улиц, названия которых связаны с Россией. Об этом сообщило местное издание "Полтавщина".

Голосование проводилось на электронной платформе. Теперь это решение должен утвердить горсовет. По данным издания, в городе больше не будет улиц Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Горького, Глинки, Дунаевского, Крамского, Курчатова, Лобачевского, Ломоносова, Менделеева, а также многих других, носивших имена известных писателей, композиторов и ученых.

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года на Украине снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре.