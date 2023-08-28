Польша и страны Балтии в случае инцидентов планируют закрыть границу с Белоруссией

Речь идет как о пассажирских перевозках, так и грузовых, пояснил глава польского МВД Мариуш Каминьский

ТАСС, 28 августа. Польша и страны Балтии в случае инцидентов закроют границу с Белоруссией и все погранпереходы. Об этом заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьский на пресс-конференции по итогам встречи с партнерами из Латвии, Литвы и Эстонии, на которой обсуждался вопрос полного закрытия границы с Белоруссией.

"Если сложится критическая ситуация, инцидент, независимо от того, на польской, литовской или латвийской границе с Белоруссией, мы немедленно примем меры. Будут закрыты все погранперехолды, которые до сих пор открыты", - сказал он, подчеркнув, что речь идет как о пассажирских перевозках, так и грузовых.

"Ситуация на нашей восточной границе, на границе с Белоруссией на протяжении нескольких месяцев осложняется", - сказал он, назвав среди главных угроз рост нелегальной миграции и присутствие в этой стране ЧВК "Вагнер".

"Мы потребовали от властей в Минске, чтобы группа "Вагнер" немедленно покинула территорию Белоруссии и чтобы мигранты немедленно покинули приграничную зону и были отправлены в страны их происхождения", - добавил Каминьский.

По его словам, Польша и страны Балтии выработали механизм постоянных консультаций и создали группу, которая постоянно будет вести мониторинг ситуации на границе. Каминьский указал, что аналогичные меры могут коснуться и границы с РФ.