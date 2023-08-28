Казахстан внесет предложение в МАГАТЭ о представленности стран в руководстве

Проект резолюции представят в сентябре на сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии в Вене

АСТАНА, 28 августа. /ТАСС/. Власти Казахстана на сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая пройдет в сентябре в Вене, внесут предложение о представленности стран в руководящих органах агентства. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Речь идет о решении застарелой проблемы непредставленности отдельных государств - членов МАГАТЭ в руководящих органах агентства. Казахстану впервые за историю существования агентства удалось кодифицировать список из 17 стран, не входящих в региональные группы МАГАТЭ, и по сути лишенных права быть избранными в руководящие органы МАГАТЭ", - сказал Смадияров, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, в этот список входят все страны Центральной Азии, Израиль, Непал, Бахрейн, Камбоджа и другие. "Казахстан планирует внести проект резолюции по решению данной проблемы на предстоящую сессию Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене", - пояснил официальный представитель МИД.

Как уточнил Смадияров, речь идет о внесении проекта консенсусной резолюции. "Казахстан совместно с заинтересованными странами и секретариатом МАГАТЭ ведет активную работу по урегулированию данной проблематики и нахождению правового механизма, основанного на консенсусе всех участников организации. К тому же мы заручились солидной поддержкой, в том числе со стороны ядерной "пятерки", - сказал он.