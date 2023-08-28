Макрон заявил о готовности Франции поддержать военные действия ECOWAS в Нигере

Французский президент подчеркнул, что Париж не откажется от поддержки законно избранного президента Мохамеда Базума, отметив его "храбрость" в свете отказа от сложения полномочий

ПАРИЖ, 28 августа. /ТАСС/. Франция настроена решительно поддерживать любые усилия Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), в том числе военные, для восстановления конституционного порядка в Нигере. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон во время выступления на ежегодной конференции послов страны.

"Мы поддерживаем дипломатическую, а если будет решено, то и военную активность ECOWAS", - сказал Макрон. Он подчеркнул, что Париж не откажется от поддержки законно избранного президента Мохамеда Базума, отметив его "храбрость" в свете отказа от сложения полномочий.

Макрон призвал жителей Нигера не поддаваться нарративу путчистов о том, что "Франция стала нашим врагом". По его словам, проблема нигерцев сегодня в том, что мятежники "подвергают их опасности, отказываясь от борьбы с терроризмом, отказываются от выгодной для них экономической политики и теряют все международное финансирование, которое помогло бы им выбраться из бедности".

Одновременно Макрон раскритиковал комментарии, звучащие "из Вашингтона и других европейских столиц", а также в СМИ, о том, что Франция чрезмерно поддерживает президента Базума. "Кто нас будет слушать в других африканских столицах, если мы не будем поддерживать политического лидера, который столкнется с подобным (переворотом - прим. ТАСС)".

Эпидемия путчей

Глава государства выразил мнение, что регион Сахеля поразила "эпидемия путчей, которая опирается на слабость военной системы, недостаточную эффективность". В этой связи он выразил приверженность сохранению тесных контактов Франции со странами региона, но в измененном формате.

"Без отеческого отношения, но и без проявлений слабости. Мы должны продолжать со всей энергией продолжать поддерживать страны региона, призывая их действовать ответственно. Если ECOWAS бросит президента Базума, я думаю, что все президенты региона осознают, какая судьба им уготована. А слабость, которую демонстрировали перед прошлыми путчами, подпитала настроения в регионе", - считает он.

Макрон напомнил о принятом ранее решении переформатировать сотрудничество со странами региона в сфере безопасности, в том числе за счет сворачивания операции "Бархар" в Мали и перевода ограниченного военного контингента в другие страны. Он пояснил, что стабильное военное присутствие Франции в той или иной стране "используется в качестве аргумента врагами [Франции] в информационной борьбе".

"Центром нашей борьбы должна оставаться политика. Ответом на кризисы должны стать политические методы, наше военное присутствие должно строиться на основе партнерства, запрошенного африканскими странами. Мы полностью переосмысливаем это партнерство в плане предоставляемых нами военных возможностей и обучения [военных]", - пояснил он.

Ситуация в Нигере

В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры стран - членов ECOWAS ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы. Комиссар по вопросам политики, мира и безопасности ECOWAS Абдель Фатау Мусах ранее заявил, что точная дата начала военного вмешательства в ситуацию в Нигере определена. Официально она пока не объявлена.

Еженедельник Le Canard Enchaine ранее со ссылкой на источники во внешнеполитических и армейских кругах Франции сообщил, что французские дипломаты и военные раздражены маневрами, которые предпринимают США, чтобы закрепиться в Нигере после прихода там к власти мятежников.