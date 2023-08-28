СМИ: польская фирма регулярно срывает поставки для ВС Украины

Компания Alfa задолжала Киеву $95 млн, говорится в журналистском расследовании издания "Украинская правда"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Польская фирма Alfa заключила несколько контрактов на поставку снаряжения и боеприпасов для Вооруженных сил Украины, однако регулярно не выполняет свои обязательства. Об этом говорится в журналистском расследовании издания "Украинская правда".

По его данным, польская компания заключила первые контракты с Минобороны Украины еще в апреле 2022 года, но, несмотря на их срыв, украинское ведомство продолжало подписывать с Alfa новые соглашения, в том числе предусматривающие предоплату. Всего было подписано не менее семи контрактов на общую сумму более 22 млрд гривен (порядка $596 млн), частично за них была внесена предоплата. Но в итоге "польская фирма получила и вывела с Украины миллиарды гривен, а вот реализовать поставки оплаченного оружия не смогла", сообщает издание. По данным "Украинской правды", сейчас Alfa должна украинскому военному ведомству 3,5 млрд гривен (примерно $95 млн). Теперь, согласно информации издания, Минобороны Украины "пытается вернуть €27 млн предоплаты и взыскать еще около €13 млн штрафов за сорванные поставки".

Это уже не первый скандал со срывом поставок снаряжения и оружия для украинской армии. В мае этого года "Украинская правда" сообщала, что Минобороны Украины через суд добивается взыскания с четырех специализированных поставщиков не менее 8,9 млрд гривен ($243 млн), которые перечислило им в качестве предоплаты по контрактам на поставку оружия. По данным издания, импортом вооружений на Украину занимаются госкомпания "Укрспецэкспорт", его дочерняя внешнеторговая фирма "Прогресс", компания "Спецтехноэкспорт", а также Агентство оборонных закупок Украины, которое было создано недавно для ведения централизованных закупок в интересах Минобороны.