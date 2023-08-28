Глава Кипра обсудил перспективы возобновления переговоров на острове с представителем ООН

Лидер турок-киприотов Эрсин Татар отказался от участия в совместном обсуждении, встреча с ним помощника генсека ООН по этому же вопросу пройдет позднее

НИКОСИЯ, 28 августа. /ТАСС/. Президент Республики Кипр Никос Христодулидис обсудил перспективы возобновления межобщинных переговоров на острове с помощником генсека ООН Мирославом Енчей. Представитель Антониу Гутерриша подтвердил это в беседе с журналистами по итогам встречи.

"Генеральный секретарь ООН уделяет первостепенное внимание ситуации на острове, и с [президентом] Христодулидисом мы обсуждали пути возобновления переговоров [между греческой и турецкой общинами]", - сказал он. "Это важно для того, чтобы увидеть общую картину и, безусловно, генеральный секретарь будет использовать все свои миссии добрых услуг, чтобы помочь <...> найти решение кипрского вопроса", - добавил Енча.

Позднее помощник генсека ООН проведет отдельную встречу с лидером турок-киприотов Эрсином Татаром, а также посетит расположение Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК). Президент Христодулидис изначально предлагал провести встречу с Енчей и Татаром вместе, однако последний от этой идеи отказался. Перспективы возобновления прямого диалога между греками-киприотам и турками-киприотами были прерваны недавним инцидентом в буферной зоне.

Как сообщили 18 августа ВСООНК, инцидент произошел в момент, когда миротворцы заблокировали несанкционированные работы по строительству дороги в районе Пилы. 17 августа турки-киприоты подогнали туда строительную технику. Когда на следующий день они начали выравнивать землю, в ситуацию вмешались миротворцы, между ними возникла стычка, несколько миротворцев получили травмы. ВСООНК призвали турецкую общину Кипра уважать мандат миссии в буферной зоне и немедленно вывести из этого района весь персонал и технику.

Еще задолго до приезда на Кипр Мирослава Енчи президент республики Никос Христодулидис выдвинул инициативу проведения в Нью-Йорке трехсторонней встречи с участием лидера турок-киприотов Татара и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в рамках усилий по решению проблемы разделенного острова. Как писала местная пресса, поездка помощника генсека ООН как раз должна была заложить основу для такой встречи. Однако после инцидента в Пиле греко-кипрские власти эту тему больше не поднимали и не комментировали, а вот турко-кипрские заявили, что необходимость в такой встрече отпала.

"Мы не видим смысла в проведении такой встречи, учитывая, что греко-кипрская сторона игнорирует нашу позицию, и недавний инцидент в буферной зоне в местечке Пила это лишний раз продемонстрировал. Эта тема больше не актуальна",- заявил ТАСС специальный советник лидера турок-киприотов по международным отношениям и дипломатии, профессор Хусеин Ышыксал.