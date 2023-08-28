Украина пообещала венграм дать в Закарпатье такие же права, как у украинцев в Венгрии

Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что переговоры с ее украинским коллегой Владимиром Зеленским были "откровенными и честными"

БУДАПЕШТ, 28 августа. /ТАСС/. Власти Украины готовы предоставить венгерскому меньшинству в Закарпатье такие же права, какими пользуется украинское меньшинство в Венгрии. Как сообщила президент Венгрии Каталин Новак, в этом заверил ее украинский коллега Владимир Зеленский на встрече, состоявшейся 23 августа в Киеве.

"Я подчеркнула, что в наших общих интересах, чтобы представители 150-тысячного венгерского меньшинства, проживающие в Закарпатье, могли в полной мере реализовать свои права. Я не скрывала, что нам необходимо добиться существенного прогресса в этом направлении", - отметила Новак, рассказывая о переговорах с Зеленским в интервью интернет-изданию Index.

По ее словам, они "договорились открыть новую главу, сделать предметные и конкретные шаги в интересах венгерской общины Закарпатья". "Представители украинского меньшинства, проживающие в Венгрии, пользуются очень широкими правами, и это правильно", - напомнила глава государства.

"Президент Украины заявил, что то же самое, что получают представители украинского меньшинства в Венгрии, они готовы дать представителям венгерского меньшинства на Украине. Это неплохая отправная точка", - сказала Новак. Она добавила, что переговоры с Зеленским были "откровенными и честными". "Мы открыто говорили друг с другом о том, что мы считаем проблемой", - уточнила президент.

Правительство Венгрии уже давно добивается от украинских властей восстановления прав венгерского меньшинства в Закарпатье в области культуры и образования, в том числе возможности вести обучение в местных школах и вузах на родном языке. Будапешт предупреждает, что в противном случае не поддержит стремление Киева к интеграции в Евросоюз.