Глава Эстонии ждет от премьера объяснений перед парламентом насчет бизнеса ее мужа в РФ

Алар Карис отметил, что республика нуждается в "дееспособном правительстве, построенном на внутреннем доверии"

ВИЛЬНЮС, 28 августа. /ТАСС/. Президент Эстонии Алар Карис ожидает, что глава правительства республики Кая Каллас даст детальные разъяснения насчет бизнеса компании ее мужа в России перед специальной комиссией эстонского Рийгикогу (парламента).

"Российская деловая активность члена семьи премьер-министра Каи Каллас вызвала множество вопросов в средствах массовой информации и обществе, а также вывела в центр внимания в этой истории главу правительства и ценности, на которых базируется Эстония. Задача членов правительства также состоит в том, чтобы отвечать на вопросы, когда они возникают. И делать это перед комиссией Рийгикогу независимо от того, возглавляет ли эту комиссию представитель оппозиции или [правящей] коалиции. И особенно когда речь идет о сложных и неприятных вопросах", - подчеркнул глава эстонского государства, слова которого привел портал эстонского гостелерадио ERR.

"Премьер-министр заявила общественности, что не намерена уходить в отставку. Следующие шаги главы правительства покажут, насколько серьезной она считает возникшую проблему и какое решение она считает правильным для эстонского государства", - заявил Карис.

Он также отметил, что Эстония нуждается в "дееспособном правительстве, построенном на внутреннем доверии". Карис подчеркнул, что отказ некоторых эстонских компаний прекратить работу в России "ставит под вопрос авторитет Таллина в отношениях с союзниками".

Гостелерадио Эстонии 23 августа сообщило, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу премьер-министра Арво Халлику, продолжала сотрудничать с Россией и после начала конфликта на Украине. Каллас утверждала, что такое сотрудничество было прекращено уже через месяц после начала событий на Украине, то есть в марте 2022 года. Выступая перед журналистами, премьер-министр заявила, что всегда старалась разделять свою работу и семейную жизнь. Она отметила, что не располагает подробной информацией о бизнесе мужа.