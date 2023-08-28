Литва намерена закрыть еще два КПП на границе с Белоруссией

Это коснется пунктов пропуска в населенных пунктах Лаворишкес и Райгардас, сообщила глава литовского МВД Агне Билотайте

ВИЛЬНЮС, 28 августа. /ТАСС/. Литва намерена приостановить работу еще двух контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Белоруссией. Об этом заявила в Варшаве, где проходит встреча глав МВД стран Балтии и Польши по вопросу пограничной политики в отношении Белоруссии, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, сообщила ее пресс-служба.

"Министерство внутренних дел внесет в правительство предложение о закрытии еще двух пунктов перехода. Это коснется КПП в населенных пунктах Лаворишкес и Райгардас", - говорится в сообщении.

18 августа Литва закрыла два из шести КПП на границе с Белоруссией. Эти переходы в Шумскасе и Тверячюсе предназначались для местного сообщения. На них осуществлялся ограниченный пропуск транспорта, фуры проехать не могли. КПП в Лаворишкесе и Райгардасе (направление на Полоцк и Гродно) служат для пропуска как легкового транспорта, так и для грузоперевозок.