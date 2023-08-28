Глава МИД Сербии Дачич заявил, что рассчитывает посетить РФ до конца года

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал ранее, что Москва "всегда открыта для контактов с сербскими друзьями", хотя и понимает их "сильную занятость"

БЕЛГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич рассчитывает посетить Россию до конца текущего года и встретиться со своим коллегой Сергеем Лавровым. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в эфире телеканала Happy TV.

"Мы не будем обсуждать ничего, кроме наших двусторонних отношений и того, что касается Смешанного комитета (Межправительственный российско-сербский комитет по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству - прим. ТАСС). Конечно, я встречусь со своим коллегой Сергеем Лавровым, - указал Дачич. - Если [глава МИД Венгрии Петер] Сийярто может поехать в Москву, то почему мы не можем этого сделать?".

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал ранее, что Москва "всегда открыта для контактов с сербскими друзьями", хотя и понимает их "сильную занятость".

6-7 июня прошлого года у Лаврова был запланирован визит в Белград, который сорвался из-за того, что Болгария, Северная Македония и Черногория отказались предоставить воздушный коридор для самолета российского министра. Лавров назвал такое решение европейских государств беспрецедентным и немыслимым.

После срыва визита в Белград глава МИД РФ пригласил на тот момент своего сербского коллегу Николу Селаковича посетить Москву. Однако в связи с формированием нового правительства Сербии пост министра иностранных дел занял Дачич, который имеет в Сербии репутацию русофила. Именно благодаря пророссийской предвыборной риторике коалиция во главе с Социалистической партией Сербии Дачича смогла занять третье место на парламентских выборах в Сербии с результатом 11,48%.