Бербок заявила, что сотрудничество в регионе Балтийского моря вышло на новый уровень

Как указала министр иностранных дел Германии, к 2030 году планируется установить в Балтийском море в семь раз больше морских ветряных электростанций, чем сейчас

БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в последние месяцы сотрудничество в регионе Балтийского моря вышло на новый уровень.

"В последние месяцы мы вывели наше сотрудничество в регионе Балтийского моря на новый уровень, потому что Балтийское море - это природное сокровище в самом сердце Европы, в которой мы живем", - сказала Бербок в видеообращении на открытии 32-й Парламентской конференции стран Балтийского моря в Берлине. "Вместе мы стремимся превратить регион в центр производства экологически чистой энергии. К 2030 году мы хотим установить в Балтийском море в семь раз больше морских ветряных электростанций, чем сейчас", - подчеркнула она.

Глава МИД ФРГ указала, что, поступая таким образом, страны регионы "стремятся уменьшить зависимость от ископаемого топлива, поскольку это не только благоприятно сказывается на климате, но и делает жизнь людей более безопасной". Кроме того, она напомнила, что серьезной проблемой является вопрос разминирования дна Балтийского моря. "Дно Балтийского моря усеяно таким количеством тонн боеприпасов прошлых войн, что ими можно загрузить 11 тыс. грузовиков. Эти боеприпасы представляют собой бомбу замедленного действия, поскольку они гниют и выделяют опасные вещества, - констатировала Бербок. - Поэтому мы выступили с инициативой по их обнаружению".

В понедельник в Берлине под председательством Германии открылась двухдневная Парламентская конференция стран Балтийского моря. Тема этого года - "Укрепление демократической устойчивости в регионе Балтийского моря". В мероприятии принимают участие парламентарии из Германии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Польши, Фарерских островов, Финляндии, Эстонии, Швеции, а также эксперты из стран Балтийского региона. Конференция была учреждена в 1991 году как форум политического диалога между парламентами региона Балтийского моря.