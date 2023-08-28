Макрон не исключил приглашения Сирии на новую Багдадскую конференцию по Ближнему Востоку

Это предполагает "расширение участия сирийской стороны в борьбе с террористическими группами и возможность для сирийских беженцев вернуться в свою страну", отметил президент Франции

ПАРИЖ, 28 августа. /ТАСС/. Следующая Багдадская конференция по стабильности на Ближнем Востоке пройдет в ноябре. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в Елисейском дворце на ежегодной конференции послов республики.

"Багдадская конференция пройдет в конце ноября", - сказал он. Макрон не исключил участия в ней Дамаска. По его словам, это предполагает "расширение участия сирийской стороны в борьбе с террористическими группами и возможность для сирийских беженцев вернуться в свою страну".

Встречи в формате Багдадской конференции по Ближнему Востоку проводятся с 2021 года. Предыдущее совещание прошло в конце декабря 2022 года в столице Иордании. В конференции приняли участие арабские лидеры и представители ближневосточных стран - Бахрейна, Египта, Иордании, Ирака, Ирана, Катара, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии, Турции. Кроме того, в мероприятии участвовали Макрон и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.