Во Флориде предупредили о загрязнении топлива на заправках у Мексиканского залива

Это может вызвать трудности у автомобилистов при передвижении на фоне надвигающегося тропического шторма "Идалия", сообщил департамент сельского хозяйства и потребительских услуг штата

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Власти штата Флорида предупредили жителей о загрязнении топлива на заправках у побережья Мексиканского залива, что может вызвать трудности у автомобилистов при передвижении на фоне надвигающегося тропического шторма "Идалия". Об этом сообщил департамент сельского хозяйства и потребительских услуг Флориды на сайте.

"Департамент сельского хозяйства и потребительских услуг Флориды выявил широко распространенное загрязнение топлива, вызванное человеческой ошибкой в порту Тампа", - говорится в заявлении. Таким образом, все топливо компании Citgo, приобретенное после 10:00 утра 26 августа (17:00 мск) на заправках, "имеет высокую вероятность загрязнения".

Власти штата предупреждают, что загрязненные бензин и дизельное топливо могут привести к повреждению двигателей или повлиять на их работоспособность. "Люди могут просто застрять на обочине дороги <...> Если вы заправите свой бак дизельным топливом, а затем начнете поездку, добром это не кончится", - приводит слова губернатора штата Рона Десантиса газета The Washington Post.

Согласно изданию, загрязнение произошло после того, как рабочие Citgo случайно перепутали дизельное топливо и бензин при их отправке на заправки Флориды. Правительство штата начало расследование инцидента. По словам пресс-секретаря порта Лизы Вулф-Чейсон, власти находятся в контакте с операторами топливных терминалов, которые заверили, что готовы доставлять топливо несмотря на шторм.

Ранее Десантис объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с тропическим штормом "Идалия", который, как ожидается, достигнет Флориды позднее на этой неделе.