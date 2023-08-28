Командующий ВС Судана заявил, что армия не пойдет на уступки спецназу

Армия будет продолжать боевые действия, отметил Абдель Фаттах аль-Бурхан

КАИР, 28 августа. /ТАСС/. Командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что армия не намерена идти на компромисс с силами быстрого реагирования (спецназом) и продолжит боевые действия. С такими словами аль-Бурхан выступил на военно-морской базе Фламинго-Бей, расположенной в портовом городе Порт-Судан.

"Никаких соглашений и сделок, мы не сдадимся мятежникам, и армия будет продолжать сражаться, пока не победит", - приводит слова командующего телеканал Al Hadath.

Аль-Бурхан прибыл в Порт-Судан для того, чтобы проверить боеготовность воинских частей, а также провести консультации с представителями Суверенного совета Судана, которым он руководит. Несколько министров кабинета переместились в этот город после начала конфликта.

По информации Al Hadath, поездка аль-Бурхана проходит в рамках его подготовки к первому зарубежному турне с начала конфликта. Согласно данным его источников, сразу после консультаций в Порт-Судане командующий отправится в одну из соседних стран.