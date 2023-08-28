Кабмин ФРГ принял к сведению решение о приглашении в БРИКС новых членов

Заместитель представителя кабмина Вольфганг Бюхнер напомнил, что правительство ФРГ и канцлер Олаф Шольц "работают в партнерстве и на равных со странами Глобального Юга"

БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Правительство Германии приняло к сведению решение стран БРИКС пригласить Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию стать членами объединения с 1 января 2024 года и считает, что каждое государство само может принимать решение о сотрудничестве. Об этом заявил на брифинге в Берлине заместитель представителя кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер.

"Мы, конечно, приняли к сведению итоги саммита БРИКС", - сказал Бюхнер, отвечая на вопрос о приглашении новых стран в состав БРИКС. "Для нас само собой разумеется, что каждое государство может свободно принимать решения о сотрудничестве с другими государствами", - отметил он. Представитель кабмина ФРГ подчеркнул, что правительство Германии стремится к созданию такого мирового порядка, в котором государства будут совместно работать над фундаментальной защитой от непредвиденных ситуаций, что является инициативой по усилению многополярности при условии, что это происходит на основе Устава ООН.

В то же время Бюхнер напомнил, что правительство ФРГ и канцлер Олаф Шольц "работают в партнерстве и на равных со странами Глобального Юга". "Во многих областях у нас есть общие интересы, и прежде всего речь идет о продвижении силы закона, а не закона сильнейшего", - указал он, добавив, что нужно создать отвечающий современным реалиям миропорядок. "Мы выступаем за реформу Совета Безопасности ООН и за включение Африканского союза в G20", - заключил Бюхнер.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения прошел с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Как объявил президент ЮАР Сирил Рамапоса, лидеры стран - членов группы решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию стать членами БРИКС с 1 января 2024 года.